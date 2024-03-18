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فنون ومشاهير

ابن سيرين عبد النور يُحدث ضجة بحواره العفوي... هذا ما قاله في يوم ميلاده (فيديو)

Lebanon 24
18-03-2024 | 15:38
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احتفلت النجمة سيرين عبد النور بيوم ميلاد ابنها كريستيانو الذي أكمل عامه السادس، في المنزل بأجواء لطيفة.
وبعد الحفل الضخم الذي أقامته له بين أصدقائها وأقاربها، شاركت النجمة اللبنانية متابعيها على "إنستغرام" بمقطع فيديو قصير ظهرت فيه مع طفلها وأمامهما قالب حلوى وغنيا مع بعض أغنية الميلاد، ومن ثم أكمل كريستيانو الغناء لنفسه بأغنية "سنة حلوة يا جميل".
 
ولفت كريستيانو الأنظار بحركاته العفوية وهو يصفق لنفسه ويشير إلى أنه بات في السادسة من عمره، ليكمل ويطفئ الشموع بلطف، معبّراً عن حبه الكبير لوالدته.


وعبرت سيرين عن حبها له قائلةً: "بدي قلك شي أنا بحبك كثير"، ليردّ عليها ببراءة: "وأنا كمان بحبّك". ومن ثم سألته سيرين: "إنت ليه بتحبني؟"، فردّ كريستيانو: "لأنك بتبوسيني كتير، وبتهتمي فيني وبعيدي"، لتكمل معه سيرين: "لأن أنا إمك وإنت إبني وأنا بحبك قد الدني"، ليردّ بعفوية: "وأنا كمان".
وتفاعل عدد كبير من النجوم ومحبي سيرين عبد النور مع الحفل البسيط، ونال المقطع المصوّر وحركات كريستيانو العفوية والطفولية إعجاب الآلاف من المتابعين وانهالت عليها التعليقات التي تمنّت للطفل العمر الطويل والسعادة والفرح.
 
 
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