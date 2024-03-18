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فنون ومشاهير
"كانت جميلة أوي"... أحمد حلمي يتحدث عن قصة حب عاشها
Lebanon 24
18-03-2024
|
17:00
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تحدث الفنان المصري احمد حلمي عن قصص الحب في حياته قبل زواجه من الفنانة المصرية منى زكي.
وفي التفاصيل، قال أحمد خلال استضافته في برنامج "بيج تايم بودكاست" الذي يقدمه الإعلامي عمرو اديب، إن أول قصة حب في حياته كانت بعمر الثمانية أعوام، مشيرًا إلى أنها خالة صاحبه، معلقا: كانت جميلة أوي وأمورة.
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وتابع حلمي: "الحب اللي بجد دايما بيحصل في فترة إعدادي، وأنا كنت عايش في منطقة بنها وحبيت فيها، ولما كنا نرجع السعودية من الإجازة كانت الحكاية تنتهي، وكان في قصص حب في المصيف".
وبشأن قصة الحب التي يتذكرها قبل ارتباطه بالنجمة منى زكي، علق حلمي: "كانت في ثانية ثانوي وحبيت جارتنا، وكانت قصة حب عن بعد وشوية تليفونات من غير خروجات، لأن كل الناس كانت عارفة بعض".
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