حريق ضخم يلتهم ديكور مسلسل رمضاني... هل من اصابات؟ (صور)

اندلع حريق كبير داخل الحي الشعبي بمناطق التصوير المفتوح في مدينة الإنتاج الاعلامي بالقاهرة، أثناء تصوير مشاهد مسلسل "جودر" للفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.





وأوضحت مدينة الإنتاج الإعلامي فى بيان لها بأن إدارة الحماية المدنية بقطاع الأمن بالمدينة تعاملت بشكل صحيح مع الحريق وتمكنت من السيطرة عليه تمامًا.

وأشار البيان إلى وقوع عدد محدود من الاصابات بالاختناقات، وتم إتخاذ إجراءات الإسعافات الأولية لتلك الحالات بالمركز الطبي بالمدينة، كما تم نقل بعض الحالات إلى المستشفيات القريبة لاسعافها.

من جانبه دون مخرج العمل إسلام خيري تعليقا على ما حدث عبر حسابه بفيسبوك، قائلا: الحمد لله، الحمد لله بسيطة.

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ياسر جلال: كلنا بخير

من جانبه طمأن الفنان المصري ياسر جلال، جمهوره على حالته الصحية، وجميع أسرة مسلسل "جودر"، بعد اندلاع الحريق، وقال في تصريح خاص لموقع "فوشيا"، بعد اشتعال النيران داخل "اللوكيشن": الحمد لله كله تمام تمت السيطرة على الحريق، وشوية تلفيات بسيطة والحمد لله كلنا بخير.

وأضاف جلال، أنه المقرر أن يعود لاستكمال مشاهد مسلسل "جودر" الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تأثير للحريق على استكمال الحلقات المتبقية.



مسلسل "جودر" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، على صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدي بدر، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري. (فوشيا)