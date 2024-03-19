أطلقوا النار عليها.. مهيار خضور يحمي ماغي بو غصن (صور)

يُحقق مسلسل "ع أمل" الذي يُعرض طيلة شهر رمضان المبارك نجاحا كبيرا، وقد شهدت الحلقة التاسعة منه وفاة والدة صفاء التي تؤدي شخصيتها الممثلة اللبنانية إلسا زغيب، فيما أسدلت أحداث الحلقة الستار على غموض أستاذ الجامعة نبال، الذي يجسد شخصيته مهيار خضور، بعد زيارته لمعالج نفسي، حيث قال إنه ليس جيداً ويحن لطفلتيه اللتين توفيتا منذ سنتين.



في المقابل جاءت "فرح" التي تؤدي شخصيتها مارلين نعمة، بخبر وفاة جدة "ريا" لبطلة المسلسل ماغي بوغصن بشخصية "يسار"، التي اختلطت الأمور عليها وذهبت توقعاتها بأن والدتها التي قد توفيت.



وفجرت "يسار" غضبها بـ"فرح"، بعد توترها الشديد إثر تلقيها خبر وفاة جدة "ريا"، لتهرع مسرعةً لـ"جلال" الذي يجسد شخصيته الممثل بديع أبو شقرا، لكن خيبتها زادت بعد استقبال فتاة لها بمنزل جلال.



وبدأت "يسار" لعبة الانتقام من "جلال" بعد كشف خيانته لها، فذهبت مع "نبال" إلى حفلة "تينا" التي تؤدي دورها رنين مطر، لتشتعل أجواء الغيرة بين الاثنين، الأمر الذي أفقد أعصاب "جلال" حينها.



وفي ذات السياق، لا ينفك نبال عن التودد لـ"يسار" التي تصده مرات ومرات، وخصوصًا محاولة استغلال الفراغ الذي تعيشه "يسار" بعد ترك "جلال" لها.

هنا حسيت بغيرة جلال على يسار فهموني شو هالغيرة يلي طلعت على وج جلال على يسار🤯🤯🤔🤔😳@MaguyBouGhosn@MaguyBouGhosn#ماغي_بو_غصن pic.twitter.com/dj5GaZA6lu — Basmala_ Maguy 5 (@B_maguy5) March 18, 2024



وانتهت الحلقة التاسعة بمشهد إطلاق النار على "يسار" من قبل رجلين ملثمين، لكن قام نبال بحمايتها وتلقي الرصاص عنها. (فوشيا)



