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فنون ومشاهير

على أغنية "وسع وسع".. شاهدوا كيف رقص محمود نصر في مسلسل "ولاد بديعة" (فيديو)

Lebanon 24
19-03-2024 | 04:16
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تزداد أحداث مسلسل "ولاد بديعة" الذي يُعرض في شهر رمضان المبارك تشويقًا وإثارة بين الإخوة، ففي كل مرة يظهر سر خفي يكشف لنا تفاصيل جديدة عن شخصياتهم وأسباب رغبتهم في الانتقام من بعضهم البعض.

وفي الحلقة التاسعة من المسلسل، تصدر الممثل السوري محمود نصر، الذي يجسد شخصية "مختار"، مواقع التواصل الاجتماعي بمشهد يغيظ فيه "سكر"، التي تؤدي دورها سلافة معمار، بعد اكتشافه أن الشاهد على حادثة قتله لوالدته "بديعة" مصاب بالزهايمر.

وفي المشهد، يرقص مختار بحماس على أنغام أغنية "وسع وسع" للفنان المصري أحمد سعد، بينما نظراته تحملق بسخرية وازدراء بعيون "سكر"، التي بدا عليها الحنق والغضب، حيث قال بصوت عالٍ "زهايمر".
 
 
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وتفاعل المستخدمون مع المشهد، فكتبت إحداهن: "صورة يٌمكن سماعها.. احلى مشهد بآخر حلقة ،هيك يكون رفع الضغط ولا بلى".
وأضاف آخر: "ياسين اللي في "ولاد بديعة سايكو بس ظريف.. اما الثاني مختار، لا ذاك سايكو بس مستفز.. يقهر ولو ان الحق معه "مبدئيًا". (البوابة)


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