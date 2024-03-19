قرار قضائي بإيقاف هذا المسلسل الرمضاني.. إليكم السبب (صورة)

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ويعرض المسلسل المثير للجدل منذ بداية شهر رمضان الحالي، بعدما تم عرض الجزء الأول منه عام 1998، وتدور أحداثه حول الممرضة وهيبة إبان عقد التسعينيات ومعاناة العراقيين من الحصار الاقتصادي آنذاك.



لكن الجزء الثاني الذي تم إنتاجه حديثاً، يعرض تفاصيل حقبة حديثة، فيما أحدث استخدام اسم (مهيدي) لإحدى الشخصيات جدلاً كبيراً، على اعتبار أن مشاهد بالعمل تحوي مساساً مبطناً لبعض العقائد. بعد عرض الجزء الثاني من المسلسل العراقي "عالم الست وهيبة" تسبب النص بجدل واسع في العراق، واتهامات بتغيير المضمون والإساءة لرموز دينية، ما أدى إلى تدخل البرلمان والقضاء العراقي وإصدار قرار بإيقاف عرض العمل.ويعرض المسلسل المثير للجدل منذ بداية شهر رمضان الحالي، بعدما تم عرض الجزء الأول منه عام 1998، وتدور أحداثه حول الممرضة وهيبة إبان عقد التسعينيات ومعاناة العراقيين من الحصار الاقتصادي آنذاك.لكن الجزء الثاني الذي تم إنتاجه حديثاً، يعرض تفاصيل حقبة حديثة، فيما أحدث استخدام اسم (مهيدي) لإحدى الشخصيات جدلاً كبيراً، على اعتبار أن مشاهد بالعمل تحوي مساساً مبطناً لبعض العقائد.

إلى جانب اتهامات مؤلف العمل صباح عطوان، للقائمين على المسلسل بالتلاعب بنصه وتغييره، حيث أصدر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، توضيحاً حول القرار، مؤكداً أنه جاء بناء على دعوى رفعها المؤلف صباح عطوان على الشركة المنتجة للمسلسل وقناة (utv)، بسبب تشويه النص وإضافة مؤلفين وعدم تسديد مستحقاته المالية.



وأكدت وسائل إعلام محلية ان القضاء العراقي، أصدر أمراً بإيقاف عرض مسلسل "عالم الست وهيبة الجزء2" بناءً على دعوى سبقت عرضه، كان تقدم بها مؤلف الجزء الأول منه الكاتب عطوان.



في حين أن القائمين على المسلسل والقناة التي تبثه، ينفون هذه الاتهامات ويؤكدون أن المسلسل لا يتضمن أي إساءة دينية، واصفين وقف بث المسلسل بتقييد لحرية الرأي وفرض للرقابة على الأعمال الفنية. (لها)



