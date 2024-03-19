17
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
19
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
قرار قضائي بإيقاف هذا المسلسل الرمضاني.. إليكم السبب (صورة)
Lebanon 24
19-03-2024
|
04:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد عرض الجزء الثاني من المسلسل العراقي "عالم الست وهيبة" تسبب النص بجدل واسع في العراق، واتهامات بتغيير المضمون والإساءة لرموز دينية، ما أدى إلى تدخل البرلمان والقضاء العراقي وإصدار قرار بإيقاف عرض العمل.
Advertisement
ويعرض المسلسل المثير للجدل منذ بداية شهر رمضان الحالي، بعدما تم عرض الجزء الأول منه عام 1998، وتدور أحداثه حول الممرضة وهيبة إبان عقد التسعينيات ومعاناة العراقيين من الحصار الاقتصادي آنذاك.
لكن الجزء الثاني الذي تم إنتاجه حديثاً، يعرض تفاصيل حقبة حديثة، فيما أحدث استخدام اسم (مهيدي) لإحدى الشخصيات جدلاً كبيراً، على اعتبار أن مشاهد بالعمل تحوي مساساً مبطناً لبعض العقائد.
إلى جانب اتهامات مؤلف العمل صباح عطوان، للقائمين على المسلسل بالتلاعب بنصه وتغييره، حيث أصدر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، توضيحاً حول القرار، مؤكداً أنه جاء بناء على دعوى رفعها المؤلف صباح عطوان على الشركة المنتجة للمسلسل وقناة (utv)، بسبب تشويه النص وإضافة مؤلفين وعدم تسديد مستحقاته المالية.
وأكدت وسائل إعلام محلية ان القضاء العراقي، أصدر أمراً بإيقاف عرض مسلسل "عالم الست وهيبة الجزء2" بناءً على دعوى سبقت عرضه، كان تقدم بها مؤلف الجزء الأول منه الكاتب عطوان.
في حين أن القائمين على المسلسل والقناة التي تبثه، ينفون هذه الاتهامات ويؤكدون أن المسلسل لا يتضمن أي إساءة دينية، واصفين وقف بث المسلسل بتقييد لحرية الرأي وفرض للرقابة على الأعمال الفنية. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبرٍ عن ورقة الـ100 دولار في لبنان.. هذا ما جرى
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن ورقة الـ100 دولار في لبنان.. هذا ما جرى
16:29 | 2024-03-18
18/03/2024 04:29:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حقائق مثيرة عن القمح.. دولة قرب لبنان من أكبر المنتجين له!
Lebanon 24
حقائق مثيرة عن القمح.. دولة قرب لبنان من أكبر المنتجين له!
17:00 | 2024-03-18
18/03/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقات في منطقة لبنانية.. السكان خائفون
Lebanon 24
سرقات في منطقة لبنانية.. السكان خائفون
15:07 | 2024-03-18
18/03/2024 03:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"هذا ما يُضعف حزب الله".. مسؤول إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
"هذا ما يُضعف حزب الله".. مسؤول إسرائيلي يكشف
15:00 | 2024-03-18
18/03/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا أرعبَ علم "حزب الله" إسرائيليين قرب لبنان.. إقرأوا آخر تقرير!
Lebanon 24
هكذا أرعبَ علم "حزب الله" إسرائيليين قرب لبنان.. إقرأوا آخر تقرير!
12:00 | 2024-03-18
18/03/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:53 | 2024-03-19
"غزل" بين نادين نسيب نجيم وماغي بو غصن! (صورة)
05:27 | 2024-03-19
بأجواء مميزة.. "الشيف" دانا ابنة الفنان عاصي الحلاني تحتفل بعيدها في دبي (صور)
04:16 | 2024-03-19
على أغنية "وسع وسع".. شاهدوا كيف رقص محمود نصر في مسلسل "ولاد بديعة" (فيديو)
03:30 | 2024-03-19
برفقة ابنها "فهد".. جيسيكا عازار تستمتع بوقتها على البحر في المكسيك (صور)
02:54 | 2024-03-19
أطلقوا النار عليها.. مهيار خضور يحمي ماغي بو غصن (صور)
00:25 | 2024-03-19
بدت بصحة جيدة.. بعد تسونامي الشائعات شاهدوا أول إطلالة لكيت ميدلتون برفقة زوجها (فيديو)
فيديو
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
00:48 | 2024-03-18
19/03/2024 13:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
19/03/2024 13:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
04:01 | 2024-03-14
19/03/2024 13:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24