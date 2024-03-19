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فنون ومشاهير
الفنان الشهير يتحدث لأول مرة عن حياته العاطفية.. هل يعيش قصة حب بعد طلاقه؟
Lebanon 24
19-03-2024
|
09:17
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كشف الفنان العراقي ماجد المهندس الكثير عن حياته الشخصية والفنية، وذلك خلال مشاركته في بودكاست "بيغ تايم" مع الإعلامي عمرو أديب.
وخلال الحلقة، قال ماجد انه يعتبر نفسه شخصاً خجولاً ولا يفضل التواجد في الأماكن العامة، كما أنه ليس من عشاق الظهور في وسائل الإعلام، موضحا انه يحرص على الحفاظ على خصوصيته وان يقضي الكثير من وقته مع عائلته وأصدقائه، دون الحاجة للخروج إلى الأماكن العامة كالمطاعم أو السينما.
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وعن حياته العاطفية، أكد المهندس أنه لم يخصص الكثير من الوقت للبحث عن الحب في حياته، ويرجع ذلك لتفرغه لمسيرته الفنية، مؤكداً أنه بعد تجربة انفصاله عن زوجته، أصبح أكثر حرصاً على اختيار شريكة جديدة تتناسب معه. (الجديد)
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