Advertisement

فنون ومشاهير

مطرب مشهور يعلن فسخ خطوبته بعد شهر من إعلانها.. والعروس تردّ بقوة: "مشاعر كاذبة"

Lebanon 24
19-03-2024 | 10:38
A-
A+
Doc-P-1176809-638464631355163332.jpg
Doc-P-1176809-638464631355163332.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فاجأ مطرب المهرجانات مسلم، بالإعلان عن فسخ خطبته بعد شهر واحد فقط من احتفاله الأسطوري في قصر البارون، وسط عدد من نجوم الوسط الفني.
وقام مسلم بكتابة منشور مقتضب عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه على "إنستغرام" كتب فيه: "خلصت يا جماعة"، ثم قام بحذف جميع صور خطوبته التي احتفل بها منذ أسابيع، ما جعل الجمهور يتساءل عن حقيقة فسخ خطبته.
Advertisement
 
 
لكن خبر فسخ خطوبته فعلاً حقيقي، وقد كشف مسلم عنه بنفس، حيث تمنى لها السعادة في حياتها الجديدة، قائلاً: "الخطوبة خلصت خلاص، وهي طلعت غير المتوقع وإحنا مش متفاهمين ودماغنا مش واحدة، وخلصنا الموضوع بكل احترام".

من ناحيتها ردت يارا تامر، على إعلان مسلم فسخ خطبتهما، وكتبت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الشخصي بـ"إنستغرام"، منشوراً قوياً قالت فيه: "الحمد لله إن كل حاجة بانت بدري، جت بسيطة".

ثم نشرت منشوراً آخر قالت خلاله: "عقول فارغة، أنفس مريضة، تطفلات غبية، مشاعر كاذبة، ناس محبين للكلام المستهلك، مجتمع غبي ومقرف". (لها)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:32 | 2024-03-19
09:17 | 2024-03-19
05:53 | 2024-03-19
05:27 | 2024-03-19
04:45 | 2024-03-19
04:16 | 2024-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24