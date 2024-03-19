مطرب مشهور يعلن فسخ خطوبته بعد شهر من إعلانها.. والعروس تردّ بقوة: "مشاعر كاذبة"

فاجأ مطرب المهرجانات مسلم، بالإعلان عن فسخ خطبته بعد شهر واحد فقط من احتفاله الأسطوري في قصر البارون، وسط عدد من نجوم الوسط الفني.

وقام مسلم بكتابة منشور مقتضب عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه على "إنستغرام" كتب فيه: "خلصت يا جماعة"، ثم قام بحذف جميع صور خطوبته التي احتفل بها منذ أسابيع، ما جعل الجمهور يتساءل عن حقيقة فسخ خطبته.

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لكن خبر فسخ خطوبته فعلاً حقيقي، وقد كشف مسلم عنه بنفس، حيث تمنى لها السعادة في حياتها الجديدة، قائلاً: "الخطوبة خلصت خلاص، وهي طلعت غير المتوقع وإحنا مش متفاهمين ودماغنا مش واحدة، وخلصنا الموضوع بكل احترام".



من ناحيتها ردت يارا تامر، على إعلان مسلم فسخ خطبتهما، وكتبت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الشخصي بـ"إنستغرام"، منشوراً قوياً قالت فيه: "الحمد لله إن كل حاجة بانت بدري، جت بسيطة".



ثم نشرت منشوراً آخر قالت خلاله: "عقول فارغة، أنفس مريضة، تطفلات غبية، مشاعر كاذبة، ناس محبين للكلام المستهلك، مجتمع غبي ومقرف". (لها)