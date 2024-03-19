إعلاميّ تعرّض لحادث مروّع... ما هي حالته الصحيّة؟ (فيديو)

أثار فيديو سقوط الإعلامي المصري عمرو الليثي في ورشة بناء، أثناء تصوير إحدى حلقات برنامجه "واحد من الناس"، ضجة واسعة ومخاوف على حياته.



وقال الليثي في تصريحات إعلامية إنه خرج من المستشفى، بعد تلقيه الإسعافات الأولية عقب إصابته.



وكشف أنه تمّ تخييط رجله بـ15 غرزة، كما أنه تعرّض لكدمات في ضلعه الأيمن وفي الظهر، مضيفا أن حالته مستقرة. (العربية)

لحظة سقوط الإعلامي #عمرو_الليثي من الدور الثالث داخل إحدى المباني تحت الإنشاء في منطقة "6 أكتوبر" خلال تصوير إحدى حلقات برنامج "#واحد_من_الناس". لاحقاً طمأن الإعلامي جمهوره أن صحته بخير وتعرض لبعض الكدمات#العربية pic.twitter.com/zCIAvmIVUc — العربية (@AlArabiya) March 17, 2024 Advertisement