إعلاميّ تعرّض لحادث مروّع... ما هي حالته الصحيّة؟ (فيديو)

لحظة سقوط الإعلامي #عمرو_الليثي من الدور الثالث داخل إحدى المباني تحت الإنشاء في منطقة "6 أكتوبر" خلال تصوير إحدى حلقات برنامج "#واحد_من_الناس". لاحقاً طمأن الإعلامي جمهوره أن صحته بخير وتعرض لبعض الكدمات#العربية pic.twitter.com/zCIAvmIVUc
— العربية (@AlArabiya) March 17, 2024
لحظة سقوط الإعلامي #عمرو_الليثي من الدور الثالث داخل إحدى المباني تحت الإنشاء في منطقة "6 أكتوبر" خلال تصوير إحدى حلقات برنامج "#واحد_من_الناس". لاحقاً طمأن الإعلامي جمهوره أن صحته بخير وتعرض لبعض الكدمات#العربية pic.twitter.com/zCIAvmIVUc