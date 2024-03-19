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فنون ومشاهير

إعلاميّ تعرّض لحادث مروّع... ما هي حالته الصحيّة؟ (فيديو)

Lebanon 24
19-03-2024 | 12:32
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أثار فيديو سقوط الإعلامي المصري عمرو الليثي في ورشة بناء، أثناء تصوير إحدى حلقات برنامجه "واحد من الناس"، ضجة واسعة ومخاوف على حياته.

وقال الليثي في تصريحات إعلامية إنه خرج من المستشفى، بعد تلقيه الإسعافات الأولية عقب إصابته.

وكشف أنه تمّ تخييط رجله بـ15 غرزة، كما أنه تعرّض لكدمات في ضلعه الأيمن وفي الظهر، مضيفا أن حالته مستقرة. (العربية)
 
 
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