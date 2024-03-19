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فنون ومشاهير
نجم عربي شهير يعترف: تعرضت للتنمر والاستهزاء من كبار الملحنين
Lebanon 24
19-03-2024
|
15:46
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كشف النجم العراقي ماجد المهندس عن تعرضه للتنمر على صوته في الصغر في مرحلة المدرسة واستمر معه الأمر حتى بلغ مرحلة الشباب.
وأكد في تصريح أنه تعرض لموقف "مضحك مبك حين التجأت إلى الملحن العراقي علي سرحان، وقلت له أريد الغناء وأشعر أن بداخلي فناناً فأخذني إلى خضر الياس وهو من أهم عازفي الناي، وسألني أين تعزف وأين تغني، وأنا لم أكن أعزف وكنت أريد الغناء، ولم أكن أعرف الطبقات، فأعطاني طبقة عالية وأخطأت في الطبقات، فألقى الناي وطردني، وكانت تلك واحدة من صدمات حياتي".
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كما لفت إلى أنه تعرض للتنمر والاستهزاء بصوته حتى من كبار الملحنين، وتعرض للرفض في اختبارات الإذاعة والتلفزيون في العراق، مؤكداً أنه تم طرده من جانب أحد الملحنين المعروفين.
وعن غيابه 29 عاماً عن العراق، قال: "كان لدى هاجس من زيارة العراق وذكرياتي واهلي واصدقائي هناك ولكن الظروف المعيشية منعتنا واضطريت اخرج، وحينما عدت بعد 29 عاما مر شريط ذكرياتي امامي وعملي في العمارة والخياطة وهذا جعلني ابكي بشدة، وخصوصا اني عدت ووالدي كان توفي، ولم اذهب لزيارة قبره".
المصدر:
لها
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