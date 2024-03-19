بعد صراع مع المرض.. بطل "ليالي الحلمية" في ذمة الله

Advertisement

توفي الفنان محمود الشاذلي، مساء اليوم الثلاثاء، في منزله، بعد صراع مرير مع المرض.ونشر الفنان أحمد صادق عبر موقع "فيسبوك": البقاء لله محمود الشاذلي في ذمة الله.. إلى اللقاء في عالم أرحب.. نسألكم الدعاء.وكان الفنان الراحل يعاني من جلطة في المخ منذ 10 سنوات، ويعيش في بلدته بكفر الشيخ منذ 5 سنوات. كما انعزل خلال تلك الفترة عن العمل الفني.ويعد محمود الشاذلي شريك رئيسي فى أغلبية أعمال الراحلين المخرج إسماعيل عبدالحافظ والكاتب أسامة أنور عكاشة، ويعد أحد أبطال مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة الشهيرة.