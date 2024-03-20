تيم حسن مُتهم بتقليد هذا النجم الشهير!

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يُحقق مسلسل مسلسل "تاج" بطولة الممثل السوري تيم حسن وبسام كوسا وفايا يونان إلى جانب مجموعة من الممثلين ومن انتاج شركة "صباح اخوان" نجاحا كبيرا.ويطرح المسلسل قصة ملاكم في سوريا منذ عقود وكذلك طرح حقبة الاحتلال الفرنسي لبلاد الشام، والطفرة التي خرجت بمثل هذه الأعمال لعشرات السنوات.الواضح أن البرقاوي هذه المرة استعان بسيرة حياة الملاكم الشهير جل لابوتا، وأكثر من ذلك نقل أحداث من فيلم Raging Bullللمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دي نيرو إنتاج عام 1980.وكانت معلومات نشرت حول كيفية استنساخ المخرج سامر البرقاوي اللوك والشخصية من بطل الفيلم الاجنبي بعد 44 عاماُ من انتاجه، وشكل ذلك نقاشات مفتوحة على مواقع التواصل ردت بشكل حازم حول ان التشابه لا يعني التقليد كما يكتب. (نواعم)