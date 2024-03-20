عاجز عن الإنجاب.. محمود نصر ينهار ويدخل "المصح"! (فيديو)

يُحقق مسلسل "ولاد بديعة" نجاحا كبيرا في شهر رمضان المُبارك، وقد شهدت الحلقة التاسعة مجموعة من الأحداث الحماسية، التي كان بينها معرفة سبب كره "مختار"، الذي يؤدي شخصيته الممثل السوري محمود نصر، لشقيقيه "شاهين وياسين" بشكل مبالغ فيه، وأيضا اكتشافه إصابة الشاهد الوحيد على قتله "بديعة" بمرض الزهايمر.



وفي ظل توقع الجمهور أن "مختار" ينوي الانتقام من أشقائه بسبب أخذهم ورثة والده "عارف الدباغ" عن طريق الاحتيال والكذب، بيّنت الحلقة وجود أسباب أخرى، بينها العنف الذي تعرض له من قبل "شاهين وياسين" عند إقدامه على قتل والدتهما "بديعة".



وفي مشاهد عنيفة وصادمة، قام "شاهين وياسين" بوضع "مختار" في غرفة مغلقة ضمن "الدباغة"، وأصبحت المواجهة مباشرة بينهم أن "مختار" هو من قتل والدتهما، ويتواجدان لأخذ حقها والنيل منه، ثم يبدآن بضربه بطريقة عنيفة بشكل مبالغ فيه، بحسب متابعين.

يقرر "شاهين" أن يُذكّر "مختار" بالغلطة التي ارتكبها طوال عمره، حيث يضربه بطريقة يتقصد خلالها أن يصبح "مختار" عاجزا عن إنجاب الأولاد، ليتحقق ذلك، ويدخل "مختار" بمرحلة انهيار عصبي تام، تُجبر والدته "مها" على إرساله للمصحة النفسية.

الليلي الذي تمتلكه "سكر"، لتخبره الأخيرة عن تراجعها بقرار منحه الأملاك التي أخذتها من "عارف"، لأنه سلط "أبو رياض" عليها.



وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول الأشقاء شاهين وياسين وسكر وصراعهم الدائم مع "مختار" بسبب المشاكل التي حصلت بينهم بعد قتل الأخير لـ"بديعة"، واستيلاء الأشقاء الثلاثة على ورثة "عارف" وأخذ حق "مختار".



يشارك في بطولة المسلسل كل من محمود نصر، وسلافة معمار، وسامر إسماعيل، وديمة الجندي، ويامن حجلي، وولاء عزام، ولين غرة، وحسين عباس، وإمارات رزق وغيرهم، وهو من إخراج رشا شربتجي.(فوشيا)





