بديع أبو شقرا يتخلى عن ماغي بو غصن!

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يواصل مسلسل "ع امل" تحقيق نجاح كبير خلال عرضه في شهر رمضان المبارك، وقد شهدت أحداث الحلقة العاشرة دخول نبال شخصية الممثل السوري مهيار خضور إلى المستشفى، وذلك بعد تعرضه لإطلاق نار خلال حمايته لـ"يسار" التي تؤدي دورها الممثلة ماغي بو غصن.وخلال نقل نبال إلى المستشفى قام شابان بتصوير يسار وهي تلحق بصديقها إلى غرفة العمليات، الأمر الذي أثار الشكوك حول طبيعة ردة فعلها وتفاعلها مع الموقف.في المقابل بدأت أحداث الغموض حول تينا شخصية الممثلة رنين مطر بعد مشاهدتها في الكنيسة تطلب الدعوات والمغفرة وهي تبكي. فيما لا يكاد الغموض ينفك حول نبال الذي يحاول بشتى الطرق إبعاد جلال الذي يؤديه الممثل اللبناني بديع أبو شقرا عن حياة يسار.ووثقت أحداث الحلقة استدعاء المحقق لكل من له صلة بـ"يسار" بعد حادثة إطلاق النار، فحاول كل من تينا ونبال الإيقاع بجلال، مستغلين لحظة غيابه.فيما بدأت يسار بالتفكير بشأن حقيقة صلة جلال بالواقعة التي حدثت، وباتت فرح/ مارلين نعمة تقنعها بأن جلال من المستحيل أن يكون له يد بحادثة إطلاق النار.وبعدما علم جلال بالأخبار المتداولة عنه، خرج ضيفاً في برنامج يسار ليضع حجة غيابه على طاولة النقاش.وتحدث جلال عبر البرنامج بأنه يكره يسار بكلمات مبهمة نظراً لعدم ثقتها به، خصوصاً بعد حادثة إطلاق النار. (فوشيا)