Advertisement

فنون ومشاهير

بديع أبو شقرا يتخلى عن ماغي بو غصن!

Lebanon 24
20-03-2024 | 04:14
A-
A+
Doc-P-1177048-638465266165654208.jpg
Doc-P-1177048-638465266165654208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يواصل مسلسل "ع امل" تحقيق نجاح كبير خلال عرضه في شهر رمضان المبارك، وقد شهدت أحداث الحلقة العاشرة دخول نبال شخصية الممثل السوري مهيار خضور إلى المستشفى، وذلك بعد تعرضه لإطلاق نار خلال حمايته لـ"يسار" التي تؤدي دورها الممثلة ماغي بو غصن.
Advertisement

وخلال نقل نبال إلى المستشفى قام شابان بتصوير يسار وهي تلحق بصديقها إلى غرفة العمليات، الأمر الذي أثار الشكوك حول طبيعة ردة فعلها وتفاعلها مع الموقف.

في المقابل بدأت أحداث الغموض حول تينا شخصية الممثلة رنين مطر بعد مشاهدتها في الكنيسة تطلب الدعوات والمغفرة وهي تبكي. فيما لا يكاد الغموض ينفك حول نبال الذي يحاول بشتى الطرق إبعاد جلال الذي يؤديه الممثل اللبناني بديع أبو شقرا عن حياة يسار.

ووثقت أحداث الحلقة استدعاء المحقق لكل من له صلة بـ"يسار" بعد حادثة إطلاق النار، فحاول كل من تينا ونبال الإيقاع بجلال، مستغلين لحظة غيابه.

فيما بدأت يسار بالتفكير بشأن حقيقة صلة جلال بالواقعة التي حدثت، وباتت فرح/ مارلين نعمة تقنعها بأن جلال من المستحيل أن يكون له يد بحادثة إطلاق النار.

وبعدما علم جلال بالأخبار المتداولة عنه، خرج ضيفاً في برنامج يسار ليضع حجة غيابه على طاولة النقاش.

وتحدث جلال عبر البرنامج بأنه يكره يسار بكلمات مبهمة نظراً لعدم ثقتها به، خصوصاً بعد حادثة إطلاق النار. (فوشيا)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:47 | 2024-03-20
05:29 | 2024-03-20
04:53 | 2024-03-20
04:26 | 2024-03-20
03:34 | 2024-03-20
01:41 | 2024-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24