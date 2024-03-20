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فنون ومشاهير
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
20-03-2024
|
04:26
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أبدت الفنانة دانا حلبي سعادتها بالوقوف أمام الممثل السوري أيمن زيدان، في مسلسل "في الداخل" المؤلف من 90 حلقة، وهو النسخة المعربة عن مسلسل تركي يحمل الاسم نفسه، سيعرض بعد شهر رمضان المبارك.
وأشادت دانا، في حديث مع "فوشيا"، بنجومية زيدان واصفة اياه بالرجل الراقي، المثقف الذي يساعد الإنسان على صقل خبرته في الحياة. وقالت: "شكراً لمن رشحني على المشاركة في هذه التجربة، أنا محسودة على الوقوف أمام هذا الممثل الرائع".
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وعن الأعمال الدرامية التي تتابعها خلال الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، قالت: أنتظر انتهاء شهر رمضان المبارك، لمتابعة مجموعة من الأعمال الدرامية دفعة واحدة، ومنها مسلسلات "ع أمل"، و"2024" و"ولاد بديعة"، خاصة أنني متشوقة لمتابعة الفنانة سلافة معمار التي أعتبرها من أهم النجمات في الوطن العربي.
في سياق آخر، كشفت دانا عن خوض مجال تصميم الأزياء، من خلال إطلاق مجموعتها الخاصة بالعباءات الرمضانية، التي تحمل اسم "دانا بيروت".
يُذكر ان دانا اشتهرت في بداياتها بأغنية "أنا دانا".
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