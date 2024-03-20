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فنون ومشاهير

بعد غنائها لفلسطين.. فنانة عربية شهيرة تتلقى إنذارات وتهديدات! (صورة)

Lebanon 24
20-03-2024 | 05:29
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أطلقت الفنانة السورية اصالة نصري مؤخرا أغنية لدعم فلسطين حملت اسم "أصحاب الأرض" والتي من خلالها تدعم حق الفلسطينيين في الأرض و تساندهم، الا انها تفاجأت بعد يومين من طرحها بعدد كبير من الإنذارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحذف الاغنية لأنها محتوي غير لائق ، رغم أن العمل فقط يحتوي علي مشاهد وتعبيرات راقصة .
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وتعاونت أصالة في أغنية "أصحاب الأرض" مع فرقة أكابيلا مصرية بقيادة المايسترو الدكتور مازن دراز، بينما كانت ألحان الأغنية لحسين نازك، وتوزيع موسيقي لأحمد ضياء، وجاء ترتيب وتنفيذ الوتريات والأوركسترا لفهد.

والأغنية مزيج بين الفولكلور الشامي الفلسطيني والترويدة الفلسطينية، وسعت إلى إحياء التراث الفلسطيني، والتأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ورفضه أي مخططات عكس ذلك، وأنهم رغم أي ظروف سيبقون أصحاب الأرض.

ووجّه صنّاع العمل رسالة وطنية لافتة في نهاية الكليب من خلال العبارة التالية: "المقاومة حق..إثبتوا، ثابروا، قاوموا عشان الأرض ترجع لأصحاب الأرض". و قد تمّ ترجمة عنوان الأغنية الى اللغة العبرية لتصل الرسالة الى المستوطنين. (البوابة)


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