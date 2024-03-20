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فنون ومشاهير

في رمضان أطلت بمشهد يخدش الحياء.. فنانة سورية شهيرة تُثير الجدل (صور)

Lebanon 24
20-03-2024 | 05:47
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أطلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي في الحلقة الثامنة من مسلسل "مال القبان" حيث قدمت أداءً مميزًا من خلال شخصية رغد عبد الصبور التي تكتشف زواج زوجها من صديقة عمرها خلال تواجدها في السجن.

فقد قرر فارس "خالد القيش" إخبار زوجته السابقة رغد بزواجه من صديقتها نوارة الزير "حلا رجب" بعد دخول الأولى السجن وتوافر أنباء على انها توفيت هناك، حيث اخبرها إن نوارة احتوت ابنتهما وأصبحت بمثابة ام لها.
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تعيش رغد بصدمة كبيرة بعد ان يخبرها فارس بالحقيقة، وتقدم فواخرجي مشهدًا وصفه الجمهور بـ "المستر سين" خلال ركضها في الشارع بسبب صدمتها.

وخلال الحلقة قدمت فواخرجي مشهدًا أثارت من خلاله الجدل، حيث وعند استعداد رغد لاستقبال فارس قبل معرفتها بزواجه من صديقتها، تحاول التجهز للقاء زوجها، لتقوم بحلاقة ساقيها ووضع المكياج وارتداء أجمل ملابسها.
 
 
 
 
 
 
وانتقد عدد كبير من الجمهور المشهد معتبرين أنه كان يمكن الاستغناء عنه وليس ضروريًا دراميًا لا سيما في الموسم الرمضاني، فيما دافع البعض عن المشهد معلقين انه لم يحتوي على ما يسيء، أو يخدش الحياء العام.(البوابة)


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