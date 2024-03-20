أغنية أصالة نصري مهدّدة بالحذف.. ما القصة؟

نالت النجمة السورية أصالة نصري إنذارات عدة من إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، تحذّرها فيها من حذف أغنية "أصحاب الأرض"، التي طرحتها قبل يومين.



وجاءت الإنذارات بحذف الأغنية بحجة تضمّنها محتوى غير لائق، رغم أن الكليب عبارة عن تعبيرات راقصة بسيطة، وتطالب النجمة من خلال كلماتها بحق الفلسطينيين في الأرض وتعبّر عن مساندتها لهم.

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وروّجت أصالة للأغنية بنشر اسمها باللغتين العربية والعبرية، مع التعليق: "أخي أنس أخي بيشبه أبي فيه من كرمه من سموّه من طيبته من فنّه أخي دعاني لكون كلمة برسالة لقضية هي قضيتنا ووطن كلنا سكنّاه وشو فيه وطن إسمه تردد أكتر من كلمة فلسطين... شكراً أخي أتحت لي فرصه أعمل عن ملايين الستات صرخه لو عليت لازم توصل وأنت ياأنّوس القلب صنعت هالعمل من كل قلبك وكلنا طاقم العمل الكبير قدّمنا منّ كلّ قلبنا".

ولاقت الأغنية الجديدة التي تعاونت فيها أصالة مع فرقة "أكابيلا" المصرية نجاحاً كبيراً بعد ساعات من طرحها على السوشيال ميديا. وهي من ألحان حسين نازك، وتوزيع موسيقي أحمد ضياء، وتولّى فهد ترتيب وتنفيذ الوتريات والأوركسترا.