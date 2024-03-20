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فنون ومشاهير

بدت منتفخة البطن في أحدث إطلالاتها.. هل مشهورة السوشيل ميديا حامل؟

Lebanon 24
20-03-2024 | 17:25
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إنتشر عبر وسائل التواصل أن مشهورة السوشال ميديا الكويتية، فرح الهادي، حامل بطفلها الثاني، بعد أحدث ظهور رمضاني لها برفقة زوجها عقيل الرئيسي.


وظهرت فرح في الفيديو المتداول وهي تحتضن طفلها "آدم" بجانب زوجها عقيل.
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ولاحظ البعض انتفاخًا في بطنها تحت فستانها الفضفاض، مما أثار التكهنات حول حملها في شهورها الأولى ورغبتها في إخفاء الأمر عن الجمهور.
المصدر: فوشيا
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