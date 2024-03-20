بدت منتفخة البطن في أحدث إطلالاتها.. هل مشهورة السوشيل ميديا حامل؟

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إنتشر عبر وسائل التواصل أن مشهورة السوشال ميديا الكويتية، فرح الهادي، حامل بطفلها الثاني، بعد أحدث ظهور رمضاني لها برفقة زوجها عقيل الرئيسي.وظهرت فرح في الفيديو المتداول وهي تحتضن طفلها "آدم" بجانب زوجها عقيل.ولاحظ البعض انتفاخًا في بطنها تحت فستانها الفضفاض، مما أثار التكهنات حول حملها في شهورها الأولى ورغبتها في إخفاء الأمر عن الجمهور.