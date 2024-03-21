الحكم على أمل عرفة بالحبس 15 عامًا!

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وحصدت "حياة" أمل عرفة في مسلسل "أغمض عينيك تراني" تعاطفاً واسعاً من قبل الجمهور، بعد عرض الحلقة العاشرة والتي شهدت النطق بالحكم الصادر بحقها بعد أن فشل المحامي بتأكيد براءتها، ليجرمها القاضي بتجارة المخدرات ويحكم عليها بالسجن لمدة 15 عاما مع دفع ضريبة مليون ليرة سورية. تصدر مشهد سماع الممثلة أمل عرفة "حياة" في مسلسل "أغمض عينيك تراني" الحكم الصادر بحقها وصياح القديرة منى واصف "أم الرجا" في المحكمة، "الترند" على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حمل الكثير من المشاعر الصادقة وكان أداءهما حقيقياً ومؤلماً.وحصدت "حياة" أمل عرفة في مسلسل "أغمض عينيك تراني" تعاطفاً واسعاً من قبل الجمهور، بعد عرض الحلقة العاشرة والتي شهدت النطق بالحكم الصادر بحقها بعد أن فشل المحامي بتأكيد براءتها، ليجرمها القاضي بتجارة المخدرات ويحكم عليها بالسجن لمدة 15 عاما مع دفع ضريبة مليون ليرة سورية.



واستطاع المسلسل الاجتماعي في حلقاته الأولى أن يحظى بالمتابعة من قبل الجمهور، خاصة بعدما تعرضت "حياة" للغدر من قبل "سليم" الذي ورّطها بقصة تهريب الأدوية من المستودع ليعمل بتجارة المخدرات، ومن ثم يحضّر لها مكيدة للإيقاع بها، والتنصل منها دون أن يصاب بالأذى.



يذكر أن مسلسل "أغمض عينيك تراني" يضم على قائمة أبطاله: منى واصف، عبدالمنعم عمايري، أمل عرفة، فايز قزق، أحمد الأحمد، وفاء موصللي، محمد حداقي، حلا رجب، جابر جوخدار، هاني شاهين، مصطفى المصطفى، حسن دوبا، لؤي النوري، ورد عجيب، إبراهيم عذبة، لانا الحلبي، وهو من تأليف أحمد الملا ولؤي النوري، وسيناريو م. فادي المنفي، وإنتاج شركة الأدهم.







