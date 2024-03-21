فقدت بصرها ‏لمدّة ساعتين.. فنانة سورية شهيرة تكشف عن أبشع ما حصل معها!

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كشفت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، عن تفاصيل تجربتها القاسية التي مرّت بها خلال تصوير مسلسل "العنبر 6".وقالت سلاف خلال استضافتها في برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، إن ما حدث معها في المسلسل يعد من أبشع التجارب في حياتها، حيث فقدت بصرها ‏لمدة ساعتين إثر سقوط ديكور وإضاءة التصوير عليها‎، مؤكدة أنها شعرت بحالة رعب شديدة، عقب سقوط ‏الشبكة الحديدية على وجهها. ‏وأضافت سلاف، أن الحادث تسبب بفقدان بصرها مدة ساعتين، فلم تتمكن من رؤية أي شيء سوى ظلام دامس حينها، مع نزيف دموي مرعب من عينيها، فأصيبت بحالة من الهستيريا والشعور بالعجز.‏وتابعت: "كنت أصرخ بشكل هستيري وبطلت أشوف، كان هناك حالة سواد كاملة وكل ما ينزل من عيني دماء على ‏الأرض، وكنت أقول نفسي أشوف أولادي".‏ولفتت سلاف إلى أن الموقف ترك أثرًا عميقًا في نفسها، لا سيما وأن ندباته لا تزال موجودة على وجهها حتى الآن ‏رغم مرور 3 سنوات‎.‎ (فوشيا)