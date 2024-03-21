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فنون ومشاهير

وفاة زوجة الفنان الراحل الكبير.. إبنتها الفنانة المعروفة نعتها بحزن وهذا موعد الجنازة

Lebanon 24
21-03-2024 | 03:06
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أعلنت عبير فريد شوقي في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، خبر وفاة والدتها عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتبت على صفحتها: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمي المغفور لها بإذن الله تعالى، السيدة الفاضلة سهير ترك، وستقام صلاة الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر في مسجد الكواكبي".
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سهير ترك
 
وكانت سهير ترك والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، زوجة فريد شوقي وحش الشاشة الرابعة والأخيرة بعد الفنانة القديرة الراحلة هدى سلطان، واستمرت الزيجة بينهما مدة 28 عامًا، ظلت في عصمته حتى توفي في عام 1998.
 
 
وخلال لقاءات تلفزيونية سابقة، تحدثت الراحلة عن علاقتها القوية بزوجها فربد شوقي ومدي ارتباطهما ببعض وبعض المواقف بينهما.

وأنجبت سهير ترك من الراحل فريد شوقي ابنتين فقط، وهما الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي والتي تألقت بالعديد من الأعمال الفنية آخرها مشاركتها في مسلسل المداح، رفقة حمادة هلال.

وعبير فريد شوقي وهي مساعدة مخرج، لكنها بعيدة عن الأضواء والشهرة، ولم تدخل مجال الفن والسينما إلا من خلال نافذة الإخراج لثلاثة أعمال فقط قديمة.

يذكر أن سهير ترك ابتعدت عن الأضواء والشهرة والميديا، لأسباب ما لكنها كانت تظهر بين الحين والآخر في بعض البرامج، والجدير بالذكر أنها كانت تربطها علاقات محبة بأولاد زوجها الراحل. (العربية)
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