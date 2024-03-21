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فنون ومشاهير

بالفيديو: فنان لبناني يتأثر أثناء حديثه عن والدته: فضلها كتير كبير وهي كل الدني

Lebanon 24
21-03-2024 | 05:52
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تحدث الفنان اللبناني ناجي الأسطا عن خوف وحرص والدته عليه، مؤكداً أنه مميز بالنسبة إليها.
 
وقال في مقابلة صحفية، "كل ما كون مسافر أول رسالة بتكون من إمي باعتتلي، وبتكون معيّرة قديش وقت الطيارة"، مضيفاً: تزوجت وصار عندي ولاد مني حدا صغير".
 
وتابع: قد ما إحكي عنها قليل.. هي حضنتني من أنا وصغير من أنا وبالمدرسة، كان ناجي مميز عندها، لأن بتحسّ إنو عندي موهبة وحضنتني فيها وفضلها كتير كبير عليي".
 
وتأثر الأسطا أثناء حديثه عن والدته، وقال: "تأثرت مبارح بس وصلت على لبنان وبعتتلي، كان الوقت مأخر وبعتتلي، عنجد هي كل الدني". 
 
ووجه ناجي رسالة لأولاده قال فيها: "امكن قبل كل شي".
 
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