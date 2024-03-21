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فنون ومشاهير

لا يعرفان أي تفاصيل عن كيت ميدلتون.. هذا ما كُشف عن ميغان ماركل والأمير هاري

Lebanon 24
21-03-2024 | 11:52
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من الواضح أن الثقة لم تعد حتى اليوم بين ولي العهد البريطاني الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون، وبين شقيقه الأصغر الأمير هاري وزوجته الأميركية الدوقة ميغان ماركل.

وقد ذكر مصدر مقرب من العائلة الملكية في بريطانيا لمجلة People أن الأمير هاري وميغان ماركل يتابعان الأخبار المتعلقة بالقصر وكل ما يدور حول الأميرة كيت ميدلتون وغيابها الذي يثير الشكوك، لكنهما لا يملكان أي معلومة حول الموضوع، لأنهما لا يشكلان مصدر ثقة للعائلة.
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وكانت شوهدت أميرة ويلز مؤخراً وهي تبدو "سعيدة وصحية ومرتاحة" أثناء زيارة إلى متجر مزرعة محلي Windsor Farm Shop برفقة زوجها الأمير ويليام، الذي يقع على بُعد حوالي ميل واحد من منزلهما في أديلايد، في وندسور. وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تتم رؤيتها منذ خضوعها لعملية جراحية في البطن مخطط لها.
المصدر: سيدتي
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