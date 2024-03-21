بالفيديو فنان لبنانيّ ينهار باكيّاً أمام الكاميرا: "خسارتي كبيرة"

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انهار الفنان زين العمر باكيا أمام الكاميرا، أثناء أدائه أغنية خاصة لوالدته الراحلة سمية، التي فارقت الحياة قبل نحو ثلاث سنوات بسبب مضاعفات فيروس كورونا.وأعرب العمر عن شعوره بغصة في قلبه مع حلول عيد الأم، خاصة بعد فقدانه والدته التي رحلت بعد ثلاثة أشهر فقط من وفاة والده، قائلاً: العيد صعب جداً، لا شيء يمكن أن يعوض خسارتي الكبيرة.وقال: "كانت والدتي نور عيوني، هي قلبي وروحي، عشت سنوات حياتي خادماً تحت قدميها. ولا زلت أشتم رائحتها ووالدي عند زيارتي لمنزل العائلة". (فوشيا)