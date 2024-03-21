حافي القدمين برداء الحمام.. الشرطة توقف زوج النجمة الشهيرة وهذه تهمته

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أوقفت شرطة لوس أنجلوس زوج نجمة برنامج الواقع الشهير "Selling Sunset" كريستين كوين؛ بكريستيان ريتشارد، بتهمة العنف المنزلي، وذلك بعد اتهامه بضرب ابنهما البالغ من العمر عامين باستخدام زجاجة.وانتشرت صور للحظة اقتياد ريتشارد من منزله مكبل اليدين وحافي القدمين، مرتديًا رداء الحمام، وسط حراسة أمنية مشددة، وتم القبض عليه بتهمة الاعتداء بسلاح فتاك.وقال مسؤول الإعلام في إدارة شرطة لوس أنجلوس لموقع pagesix: "ألقى المشتبه به حقيبة تحتوي على عبوة زجاجية على الزوجة، لكنه أخطأ الضحية وأصاب الطفل بدلًا عنها؛ ما تسبب في أذيته.وقال مصدر مطلع لـ pagesix إن الطفل الصغير، الذي سمي على اسم والده، تم نقله لاحقًا إلى غرفة الطوارئ بسيارة الإسعاف.ولا يزال ريتشارد، البالغ من العمر 45 عامًا، رهن الاحتجاز بكفالة قدرها 30 ألف دولار، وذلك وفقًا لسجلات إنفاذ القانون. ولم يصدر ممثلو كريستين حتى اللحظة أي تصريح بخصوص هذا الحادث.