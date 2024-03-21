ممثل معروف يثر الجدل بخطوبته من نجمة مسلسل "كامل العدد+1" (صورة)

شارك الفنان صدقي صخر عبر حسابه في "إنستغرام"، مع متابعيه، مجموعة صور أثار بها الجدل حول حقيقة خطوبته للفنانة جيهان الشماشرجي التي تشاركه البطولة في مسلسل "كامل العدد+1".

وبدا صخر في الصور وهو يقدّم لها خاتم الخطوبة وسط فرحتها بطلبها يدها، وعلّق على الصور قائلاً: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات".

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وعلّق عدد كبير من زملاء صدقي صخر ومتابعيه على الصور، وتراوحت التعليقات بين من قدّم له التهنئة بالخطوبة، ومن تساءل مشكّكاً في حقيقة الأمر، لتكشف أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل أن صور الخطوبة مأخوذة منه، وأن ما فعله صدقي ترويج للمسلسل ولكن بطريقة جديدة.