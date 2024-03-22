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فنون ومشاهير

بعد إلغاء حفل سكوت.. إنذار لإلغاء حفل رابير شهير في مصر

Lebanon 24
22-03-2024 | 00:00
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تقدّم المحامي المصري عمرو عبد السلام بإنذار للفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية المصرية يطالبه فيه بمنع إقامة حفل الرابر الأميركي كانييه ويست، المقرر موعده في العشرين من شهر نيسان المقبل، تحت سفح أهرامات الجيزة.
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وقال عبد السلام في إنذاره إن ويست رفض الكشف عن أسماء وجنسيات المطربين الخمسة المقرر مشاركتهم في الحفل، مضيفا: كانييه يمارس طقوساً غير لائقة.


وأكد عبد السلام أنه سيواصل عمله حتى يتم إلغاء الحفل مثلما حدث في حفل الرابر الأميركي ترافيس سكوت الذي تم منعه من الغناء تحت سفح الأهرامات في تموز الماضي، بعد أن رفضت الجهات الأمنية إعطاءه الموافقات الأمنية.


من جهتها، أوضحت نقابة المهن الموسيقية المصرية موقفها من الحفل في بيان على لسان محمد عبدالله، المتحدث الإعلامي للنقابة، جاء فيه: "الشركة المنظمة قدمت كافة أوراقها، وتم التصريح لها بإقامة الحفل، بعد تقديم خطابات الموافقة الأمنية".

المصدر: فوشيا
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