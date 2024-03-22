Advertisement

فنون ومشاهير

بعد ظهوره بقميص شفاف من الشبك.. الفنان الشهير يعتذر ويُبرر (فيديو)

Lebanon 24
22-03-2024 | 04:27
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف الفنان المصري أحمد سعد القصة الكاملة لإطلالته الصادمة في إحدى حفلاته بعد ارتدائه حَلَقاً وقميصاً شَبَكياً شفافاً.

وقال سعد خلال لقائه في برنامج "بيغ تايم بودكاست" الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "mbc": "أنا كنت خارم ودني في وقت كانت الحياة كلها مخرومة... ابتدت الحياة تبقى معايا في أحسن حال بفضل الله والأغاني بتنجح ابتديت أعمل زي بقية الناس في الحياة وأشوف أحسن الإستايلست ورُحت ميلانو في إيطاليا وجابوا لي أحسن استايلست وجاب لي أحسن حاجة في الكوليكشن ومشيت في مسار طبيعي في الفاشون بس هي الفكرة هل الناس هيحبوا يشوفوني بشكل معين، دا ما كنتش أعرفه وأنا ما حاربتش كتير علشان أدافع عن فكرة لبسي".
Advertisement

وأضاف: "هجوم الناس عليَّ بعد أزمة اللبس فوّقني وصحّاني وأنا أعترف إن الموضوع ما كانش صح نهائي واعتذرت عنه، هو البنات بتعمل حاجات غريبة إنما إحنا عملنا زي البنات... الإستايلست في ميلانو هو اللي اختار لي القميص الشبك الشفاف، وكنت متخيّل إن الموضوع هيبقى كويس، بس الدنيا قلبت عليَّ وعلشان ناخد الكوليكشن على بعضه ونركب التريند لبست كمان حلق، وأول لما طلعت المسرح ما حصلش حاجة وكنت مفكر إن الناس كلها هتلبس قميص شبك شفّاف زيي، ولكن أول حاجة أم واحد صاحبي كلّمتني وقالت لي يخرب بيتك إيه اللي عملته دا يا ولد وهي ست قديمة".

واختتم سعد بالقول: "لما نزلت من المسرح لقيت الدنيا مقلوبة والكل بيتكلم عن القميص الشبك وابتدوا يشتغلوا عليَّ ووقتها ما كنتش لسه ندمت وقلت الناس مش فاهمين وكل الناس انتقدوه في الأول وبعد كدا عادي، ولكن الأمر ما كانش عادي وتعرّضت لهجوم شرس واعتذرت عن الإطلالة... القميص الشبك الشفّاف لسه عندي، ولكن ليلة الحفلة شِلته وقلعته وقلت يا ريتني ما كنت لبسته، التريند كان مبهر بس كان كله إساءة وسلبي ليَّ".(لها)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:23 | 2024-03-22
04:52 | 2024-03-22
03:33 | 2024-03-22
02:31 | 2024-03-22
01:35 | 2024-03-22
00:00 | 2024-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24