لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)

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خلال حديثه عن والده، تأثر المطرب السعودي الكبير محمد عبده إلى حد البكاء، فهو لم يعرف شكله الحقيقي إلا منذ أشهر قليلة، بعد سبعين عاماً على وفاته.وقال خلال حلوله ضيف برنامج Big time Podcast مع الفنانة السورية أصالة نصري والإعلامي المصري عمرو أديب: "ما جلناش خبر وفاة أبويا إلا بعد 8 شهور من رحيله، وصورته اللي كانت موجود في البيت وعمري عامين اختفت وفقدت من بيتنا، ولما سألت فين راحت الصورة قالولي خلاص حرقوها حرام الميت يكون له صورة في الحياة".وأضاف "فنان العرب": "قبل 4 أشهر جاني واحد من اليمن وقال لي أنا رحت أدور على صورة أبويا في شركة السفن فطلعوا لي صورة أبويا وصورة واحد اسمه عبده خاوية، ولما اتطلعت على الصورة قال لحفيد صاحب الشركة ده والد الفنان محمد عبده، وجاب لي الصورة ولما شُفتها اتذكرت إنه أبويا اللي شُفت صورته في الحيطة وأنا عمري عامين".وتابع باكياً: "سبحان الله رب العالمين كنت أتمنى أشوف أبويا في حياتي، وشُفت الصورة لقيته بيشبهني، كان تصويرها كويس لإنها خارجة من بطاقة المرور الخاصة به وكانت مخزنة بشكل جيد وأولادي ظبطوها على الكمبيوتر وطلعت شكلها حلو".(لها)