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فنون ومشاهير

نادين نسيب نجيم تواجه ماغي بو غصن.. إليكم التفاصيل‎

Lebanon 24
22-03-2024 | 05:47
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تفصل أيام قليلة عن بدء عرض مسلسل 2024 من بطولة الممثلة نادين نسيب نجيم والممثل السوري محمد الاحمد في جزء ثانٍ من مسلسل 2020 .

ويبدو أن توقيت نادين نجيم كان جيداً لجهة العرض بعد كل ما حصل من زحمة في النصف الاول من شهر رمضان المبارك.
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ويبدو أن نادين ترسم لخطة ذكية أقلها على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت تتصدر ماغي بو غصن ومسلسل ولاد بديعة على منصة "إكس"؛ وهذا ما سيضع نجيم أمام تحدٍ كبير، والواضح أن توقيتها جيد لجهة العرض ،فيما تعمل شركة "الصباح" على الخطة الترويجية وتعزيز العرض من خلال التفاعل، كما هو حال منصة شاهد الذي يتزامن عرض المنصة للمسلسل مع عرض مجموعة أخرى من القنوات التي اشترت حقوق عرض الجزء الأول .(نواعم)


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