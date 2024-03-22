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فنون ومشاهير

أحمد السقا يكشف كواليس مقلب رامز جلال.. هل كان يعلم؟

Lebanon 24
22-03-2024 | 09:43
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كشف الفنان المصري أحمد السقا كواليس حلقة برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، التي جمعته بزميله الفنان باسم سمرة، موجهاً رسالة له عبر كاميرا "فوشيا".

ونفى السقا معرفته بتفاصيل المقلب الذي قام به الفنان رامز جلال في برنامجه الرمضاني "رامز جاب من الآخر"، مؤكدًا: والله العظيم لم أكن على علم بما سيحدث في المقلب، رامز جلال دعاني للمشاركة، واتصل بي مباشرة وأخبرني أن برنامجه هذا العام سيكون حواريًا، وبالفعل وافقت على المشاركة، وكانت هناك مفاجأة غير متوقعة لي ولباسم سمرة.
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