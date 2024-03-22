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فنون ومشاهير
أحمد سعد يتحدث عن شقيقه عالم الفيزياء: "هو الوحيد اللي ضاع فينا"
Lebanon 24
22-03-2024
|
11:54
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تحدث الفنان أحمد سعد عن شقيقه دكتور سامح سعد أستاذ وباحث في الفيزياء الحيوية، وقال عنه "لو كان طلع فنان كان زمانه كسب أكتر بكتير من عالم".
وخلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب والنجمة أصالة في برنامج "بيج تايم بودكاست" المذاع عبر قناة MBC قال أحمد سعد: "أخويا سامح عالم وهو دا الوحيد اللي ضاع فينا، ما هو لو كان طلع فنان كان زمانه كسب أكتر بكتير من عالم، هو أخد أول 5 سنين في كلية علوم أمتياز مع مرتبة الشرف، وطلع يعمل مؤتمر فأخدته اليابان عشان يحضر ماجستير ودكتوراه، بعد ما حضرهم أمريكا كانت بتشوف مين الأول على اليابان في المجال بتاعه عشان تاخده وهو طلع الأول على اليابان، وأخدوه في أمريكا وعملوا له معمل من أهم 10 معامل في العالم، وبينشر في أهم مجلات علمية هو اللي بيقولي يعني أنا مش بشوف".
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وتابع أحمد سعد حكايته عن شقيقه: "جيه دكتور أحمد زويل كان يعمل في مصر حاجة وكلمه وطلب منه ينزل يشتغل معاه، وبعد ما كان عنده كل المعامل دي نزل مصر قال أخدم بلدي، بس وكان واقف من يومين على كوبري أكتوبر معاه عربية 128 وإيده فيها شحم روحت جبته آخر مرة، أصل هما قفلوا جامعة النيل، وهو دلوقتي بيشتغل في مستشفى 57357 باحث".
وأضاف أحمد سعد متحدثا عن شقيقه وأصدقائه: "رحت ليه مرة وشوفت أصحابه علماء قلت له شكلهم غريب جدا، لازم نعمل حديقة العلماء، تخيل شكله بقى إيه قصاد الطلبة بتوعه بعد ما لبست شبك، أنا قلت له دي تجربة والتجارب بتنجح وتفشل".
وخلال اللقاء اعترف أحمد سعد أنه انساق في فترة سابقة وراء رغبته في مواكبة التريند في مجال الأزياء، بغض النظر عن عواقب ذلك، وهو ما عرضه لموجة انتقادات بعد ظهوره بقميص شبك وحلق في الأذن.
وقال أحمد سعد: "أنا خرمت ودني ولبست حلق في وقت كانت الدنيا كلها مخرومة، لما ابتدت الدنيا تبقى في أحسن حال بفضل الله والأغاني تنجح بدأت أعمل زي باقي الناس، وسافرت إيطاليا وشوفت أعظم إستايليست في ميلانو، وطلبت منه يلبسني أحسن حاجة، طبعا اللي عملته كان غلط واعتذرت عنه، ولو البنات أحيانا بتعمل أشياء غريبة أنا عملت زي البنات".
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