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فنون ومشاهير
إعترافات جديدة لكارداشيان.. هوس بوجبة "سيئة"!
Lebanon 24
22-03-2024
|
16:49
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كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن بعض عاداتها الغذائية في سلسلة اعترافات أدلت بها في مقابلة لها مع علامتها التجارية "SKIMS" على "إنستغرام".
وأفصحت عن سر لم يكن جمهورها يعرفه عنها من قبل، وهو هوسها بوجبة خفيفة لا تستطيع أن تحرم نفسها منها، خاصة في ساعات الليل المتأخرة، وهي شرائط الجبنة الشهية.
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وعندما طُلب منها مشاركة "طلبية القهوة" الخاصة بها مع جمهورها، قالت إن قهوتها المفضلة وهي "موكا بالشوكولاتة البيضاء مع الكريمة المخفوقة"، مؤكدة أنها لا تشرب القهوة بكثرة وقالت: "أشرب القهوة مرة واحدة فقط في الشهر ربما وأميل لشرب الشاي".
المصدر: فوشيا
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