إعترافات جديدة لكارداشيان.. هوس بوجبة "سيئة"!

Advertisement

كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن بعض عاداتها الغذائية في سلسلة اعترافات أدلت بها في مقابلة لها مع علامتها التجارية "SKIMS" على "إنستغرام".وأفصحت عن سر لم يكن جمهورها يعرفه عنها من قبل، وهو هوسها بوجبة خفيفة لا تستطيع أن تحرم نفسها منها، خاصة في ساعات الليل المتأخرة، وهي شرائط الجبنة الشهية.وعندما طُلب منها مشاركة "طلبية القهوة" الخاصة بها مع جمهورها، قالت إن قهوتها المفضلة وهي "موكا بالشوكولاتة البيضاء مع الكريمة المخفوقة"، مؤكدة أنها لا تشرب القهوة بكثرة وقالت: "أشرب القهوة مرة واحدة فقط في الشهر ربما وأميل لشرب الشاي".