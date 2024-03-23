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فنون ومشاهير

كيف علّقت سيرين عبد النور على خروجها من "دراما رمضان"؟

Lebanon 24
23-03-2024 | 00:00
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أشارت النجمة سيرين عبد النور إلى ان قرار تأجيل عرض مسلسل "النسيان"، الذي كان من المفترض أن تنافس به في موسم دراما رمضان الحالي، لم يحزنها؛ لأنه بيد الشركة المنتجة.

 
وقالت لـ"فوشيا": هذه إرادة الله، تعاملت مع الأمر بإيجابية، لأنني قمت بعملي على أكمل وجه. التأجيل أو العرض هو من مسؤولية الشركة المنتجة التي يحق لها اختيار الوقت والمنصة الأنسب لعرضه".

وأضافت: "أعد الجمهور بعمل رائع، خاصة أنه يتميز بحبكته الدرامية وإخراجه والإنتاج الذي خصص للخروج بالعمل بطريقة لافتة".


هذا وأكّدت رفضها تقديم أي تنازلات تتعلق بالأجر أو بجودة العمل والصورة التي تظهر فيها وسواها من الأمور. وتابعت: "يجب أن يكون العمل كاملاً متكاملاً. لا أحب الإشادة بأي منتج طمعاً بالحصول على دور معين. يجب أن أقدم دائماً عملاً جميلاً يحظى بإعجاب الجمهور".


وأكملت عبد النور: "دعوات والدتي تمدني بالقوة، وهي تقول دوماً إن الله يعرف حقيقة ما يجري. ولا يصح إلا الصحيح".
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