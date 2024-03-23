فنانة عربية شهيرة تكشف: أنا وزوجي نُقبّل بعضنا يومياً (فيديو)

أكدت الفنانة المصرية منى زكي ان زوجها الفنان أحمد حلمي هو "أفضل رجل في العالم"، مشيرة إلى انه يقدم لها الدعم دائماً وفي أصعب الأوقات.



وقالت زكي، في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، بـ"بودكاست Big Time": كل ما نشوف بعض نبوس بعض، لو خارجين بنبوس بعض ولما بنرجع، علشان نُعلم أولادنا يعملوا كده. أحمد أحسن راجل بالعالم بعد بابا.



وأكدت منى زكي أن أحمد حلمي أكبر داعم لها، قائلة: "عندما تشتمني فئة من الجمهور يسألني هل تعرفين من هم؟ ثم يقول: لا هم يعرفونك ولا أنت تعرفين من هم فلماذا تتأثرين بكلامهم."



وأضافت: مهما كان الموقف كبيراً يشجعني لأنه يعرف نيتي، ويعرف ماذا يعني الفن، فالناس لا تفرق بينه وبين الإعلام، يفتكرون أن عليّ أن أقدم النصائح.

ووصفت زكي زوجها بأنه "سهل في البيت لكن أكثر شيء يزعجني فيه هو النوم"، مضيفة: "ينام كثير جدًا".



وتابعت: "ينام 11 ساعة في اليوم، وأنا على عكسه تماما، استيقظ باكرا ولا أسـتطيع العودة إلى النوم، في المقابل، عندما يستيقظ هو يقول "كان فيه صوت عصفورة صحيت دقيقتين سمعتها ونمت تاني".(فوشيا)











