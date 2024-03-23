ماغي بو غصن تتقدم بشكوى ضد بديع أبو شقرا.. إليكم التفاصيل

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يواصل مسلسل "ع امل" تحقيق النجاح خلال شهر رمضان المبارك، فقد بدأت أحداث الحلقة الـ13 منه بمزيج من الإثارة والتشويق، حيث قررت "فرح" أي الممثلة مارلين نعمان مراقبة "يسار" التي تؤدي شخصيتها الممثلة ماغي بو غصن لكشف الغموض الذي يحيط بحياة الأخيرة.الصدفة قادت "فرح" للقاء "ريا، ريان حركة" أمام منزل "يسار"، وفي الأثناء، شاهدتا امرأة مسنة تحاول دخول المنزل، فقامت "ريا" بإخبار "فرح" أن هذه المسنة جدتها.تدخل "فرح" خلسة لمنزل "يسار" فتشاهدها تقبّل المرأة المُسنة، وتكتشف قليلاً من الغموض حول عائلتها.يحاول "نبال، مهيار خضور،" كشف بعض المعلومات عن "جلال/ بديع أبو شقرا"، من خلال تسجيلات الجلسات النفسية التي يخضعان لها عند الطبيبة ذاتها."ريا" تعترف لـ"ضحى، كارول عبود"، أنها شاهدت جدتها (والدة يسار) في بيروت، لتجيبها "ضحى" بأنها مـن المفترض أن تكون مع "رهف"."نبال" لا يكل ولا يمل من التودد إلى "يسار"، حيث قام بملء غرفتها في العمل بالورود البيضاء، لتصده كعادتها.يقوم "نبال" بتقديم شكوى ضد "جلال" متهماً إياه بالإيذاء والتهديد بالقتل، كما سرّب الفيديو الذي صوره رجاله لـ "جلال" وهو يضرب "يسار"، ما يثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لوقف برنامج "يسار".وفي نهاية الحلقة، طلبت "يسار" من "نبال" إسقاط الشكوى التي رفعها ضد "جلال"، وهو ما فعله، لتقوم بعد ذلك هي بتقديم شكوى ضد "جلال".(فوشيا)