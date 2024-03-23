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فنون ومشاهير

في الـ51 من العمر.. نجمة شهيرة تستقبل مولودها الثاني وهذا اسمه

Lebanon 24
23-03-2024 | 10:24
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إستقبلت النجمة الأميركية كاميرون دياز طفلها الثاني من زوجها بنجي مادن.


وقالت الممثلة البالغة من العمر 51 عاماً في منشور مشترك مع زوجها على حسابيهما الرسميين في تطبيق "إنستغرام": "نحن محظوظان ومتحمسان للإعلان عن ولادة ابننا، كاردينال مادن. إنّه رائع ونحن جميعًا سعداء جدًا بوجوده هنا!".
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وأضافت: "من أجل سلامة طفلنا وخصوصيته، لن ننشر أي صور. لكنه لطيف للغاية، نحن نشعر بالسعادة والامتنان. من عائلتنا إلى عائلاتكم، نرسل لكم الكثير من الحب وأطيب التمنيات".
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