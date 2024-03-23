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فنون ومشاهير
بدت بغاية البساطة.. فنانة شهيرة تحتفل بعقد قرانها على رجل أعمال وهذا موعد حفل الزفاف (صور)
Lebanon 24
23-03-2024
|
16:11
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احتفلت الفنانة المصرية ريم سامي، بعقد قرانها على رجل الأعمال محمد المغازي، وسط أجواء عائلية مميزة تضمنت الأهل والأصدقاء وعدد قليل من نجوم الفن، على أن يقام حفل الزفاف في احد فنادق القاهرة الكبرى في شهر أيار المقبل.
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وأقيمت مراسم عقد القران وسط أجواء شهر رمضان بدون احتفالات موسيقية، وشارك فيها شقيق العروس المخرج محمد سامي، وزوجته مي عمر.
وظهرت ريم سامي بفستان أبيض طويل، واختارت أن تترك شعرها منسدلًا على كتفيها، مع وضع لمسات هادية من المكياج، الأمر الذي أبرز ملامح جمالها.
وكانت ريم سامي احتفلت بخطبتها على رجل الأعمال محمد المغازي في شهر كانون الثاني الماضي، حيث نشرت حينها بعض من الصور والفيديوهات، من خطبتها عبر ستوري حسابها على انستغرام. (سيدتي)
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