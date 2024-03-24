عادل كرم يحاول حماية عائلته من هذه المافيا!

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زادت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "نقطة انتهى"، من تعقيد علاقة "سامي شرف الدين" الشخصية التي يقدمها الفنان عادل كرم، بـ"عزام" رئيس إحدى عصابات المافيا.وفي الحلقة، تموت والدة "فارس" الشخصية التي يلعبها الفنان عابد فهد، على يد "غزوان" الذي يقدمها الفنان أنس طيارة. وقد نجح "سامي" خلال هذه الحلقة بإقناع "خضر ياسين" الذي يؤدي شخصيته الفنان محسن غازي، بضرورة الوثوق به ومساعدته حتى يفك سجنه ويحمي عائلته، وذلك بعدما قام بزيارته داخل السجن.كما أن رئيس السجن استجاب لطلبه ونقله إلى زنزانة منفردة، حتى يحميه من "عزام"، فيما يتصل "خضر" بزوجته ويطلب منها الاستجابة لطلبات "سامي"، ويعلمها بأنهم رهائن "لعزام"، وفي ذلك الوقت تزورهم "كارما" الشخصية التي تقدمها الفنانة ندى أبو فرحات، لتطلب منهم أن يستجيبوا لأوامر الأخير.ولم تخل الحلقة من وجود مناوشة بين " فارس" و"غزوان"، والذي حضر عزاء والدته، فاستغل الأول الفرصة متجها له بالسخرية أنه ليس لديه عائلة.وتقنع "كارما" "لينا" بضرورة إجهاض جنينها، قبل أن يفتضح أمرها وتقع بمشاكل مع شقيقها "فارس" ووالدها.أما "أمجد" فيسأل "مروان" عن "لؤي" ليعلمه الأخير بأنه سافر إلى أوروبا، فيتجه إلى "كارما" و"فارس" حتى يسترد نقوده التي استدانها "لؤي" منه.وتحاول "نسرين" مديرة مكتب "سامي" تحذيره من الدخول في صراع مع عصابة "عزام"، لكنه لا يهتم للأمر، ويطلب منها ألا تقلق.أما "عزام" فيطلب من رجاله أن يتجسسوا على منزل "خضر" بشكل جيد، ويطلب منهم الحذر من "سامي".ويلعب بطولة العمل كل من عادل كرم وندى أبو فرحات وعابد فهد وأنس طيارة وهلا يماني وتيم عزيز. (فوشيا)