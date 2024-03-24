سميرة سعيد تحيي حفل عيد الفطر في بيروت.. اليكم الموعد وأسعار التذاكر

يترقب الجمهور اللبناني حفل الفنانة المغربية سميرة سعيد الذي سيقام على مسرح "O Beirut" في جلّ الديب (المتن- شمالي بيروت) يوم 13 نيسان المقبل، بعد غيابها سبع سنوات عن الحفلات في لبنان.

وقال منظم الحفلات في "O Beirut" ميشال عويس، في حديث لـ"فوشيا" إن اختيار سميرة سعيد، جاء بناء على شهرتها، معلقا "الفنانة المغربية تعتبر ديفا، ولديها شعبية واسعة في الوطن العربي عموماً. تعود سميرة للقاء جمهورها في لبنان بعد غياب طويل، فآخر سهرة لها كانت ضمن "مهرجانات بعلبك الدولية" عام 2017 ومن يومها لم تطل على محبيها".

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وعن أسعار البطاقات، أوضح عويس أن المسرح فتح باب بيع البطاقات قبل ساعات، وبناء على الإقبال الجماهيري سيكون جاهزاً لاستقبال محبي سميرة. مشيرًا إلى أنه يتسع إلى أكثر من 1000 شخص، وتبدأ الأسعار من 50 دولاراً وتصل إلى قرابة 200 فما فوق.

وكانت الصفحة الرسمية للمسرح نشرت البرومو الترويجي للسهرة الغنائية، معلنة عن اللقاء الذي يصادف في عيد الفطر. (فوشيا)