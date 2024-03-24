وجها لوجه... أنغام وأصالة تتحدثان عن خلافهما (فيديو)

تحدثت النجمتان أنغام وأصالة عن خلافهما الذي بدأ عام 2019 عندما أعلنت الأولى عن زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجًا من ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، الذي كان زوجًا لأصالة وقتها.

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واعتذرت أصالة لأنغام في بداية حلقة بودكاست "بيج تايم"، قائلة لها إنها أساءت لنفسها بسبب هجومها على الثانية عقب زواجها من أحمد إبراهيم، معلقة: لم أكن مرتاحة حقك علي إنت بالدنيا وصداقتنا كتير بتعنيلي، بحبك وبموت عليكي وبحترمك كتير.

وردت أنغام على اعتذار أصالة بأنهما كانتا على صداقة قوية جدًا قبل خلافهما، وشعرت بالغدر من أصالة بعد هجومها عليها، ولكن تجاوزت الأمر بحكم قدرة الفنانة السورية على مصالحتها، قائلة: الزعل كان قوي على قدر المحبة والغلاوة، واحنا في النهاية شايفين بعض باحترام شديد وسيبقى مستمرًا.





الأمومة

وكشفت أنغام لصديقتها أصالة قصتها مع الأمومة خاصة بعد إنجاب ابنها الأول عمر، وقالت: لما أنجبت ابني عمر كنت مستمتعة بشكل غير عادي ولم أكن أسمح لأحد يشيله ولا يعمل له أي حاجة أنا اللي كنت بعمل كل شيء له.

وعلقت أصالة قبل ذلك "صرت زعلانة على شام بنتي اللي اتغيرت حياتها بشكل كامل من بنوتة بتدرس وتعمل دكتوراة وعايشة الدنيا لأم لطفل ومكرسة حياتها للطفل وتصحى 5 مرات بالليل وتعبانة، أنا قلبي مكسور على بنتي.

أنغام تكشف موقفها من قراءة الفنجان

وعلى صعيد آخر، كشفت أنغام عن موقف لها مع قراءة الفنجان، وعلقت: جربت قراءة الفنجان وبتمشي أحيانا بس مخيفة يعني وقيل لي حاجات حقيقة واللي عرفته في المستقبل يخوف.

من جانبها قالت الفنانة أصالة: أنا بقرأ الفنجان بس لأمي أو أختي وبحب أتفلسف بس ومرات أختي تقشعر وتعيط، وبيجي على بالي أقرأ الفنجان وبحب أشوف اللي ممكن يحصل بس كله حكي فاضي ومش صدق.





وخلال لقائها أوضحت أنغام أن هناك شخصية تسببت في عقدتها، قائلة: في شخصية عقدتني ولكن مش من المدرسين، لكن في ناس بتتعامل معاك غلط فبيعورك تعويرة تكون معلمة بزيادة، وتفضل لغاية دلوقتي سايبة علامة، والعمر والنجاح والحياة والعوض، كل دول بيعوضوا، لكن مش بينسوا. (فوشيا)