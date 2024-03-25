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فنون ومشاهير
من داخل السجن.. فنانة تطرح جديدها
Lebanon 24
25-03-2024
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أعلن حساب الفنانة المغربية دنيا بطمة، إطلاقها أغنية جديدة، على الرغم من وجودها في السجن، بعد حكم قضائي ضدها في قضية حساب "حمزة مون بيبي".
وجاء في منشور حساب دنيا بطمة أن اغنية "تفكرت الميمة" سيتم إطلاقها اليوم الأحد بمناسبة عيد الأم، مع طلب بالدعاء للمطربة المغربية بالفرج.
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هذا ودخلت دنيا بطمة السجن بعد رفض محكمة النقض في الرباط الطعن الذي قدّمته، وتحويلها القضية إلى رئاسة محكمة الاستئناف في مراكش، بعد أن أيّدت قرار المحكمة الابتدائية ضد بطمة، بالحبس النافذ 8 أشهر عام 2020، يليها الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية التي أضافت 4 أشهر نافذة لحكم حبسها ليصبح المجموع سنة كاملة.
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