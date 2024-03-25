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فنون ومشاهير
نجت بأعجوبة.. راقصة لبنانية شهيرة تتعرّض لحادث سير في ضبيه (صور)
Lebanon 24
25-03-2024
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نجت الراقصة الاستعراضية "سماهر" مؤخرا من حادث سير مروع في وقع في الضبيه نقلت على اثره الى المستشفى.
وأكد مدير أعمالها ميلاد ابو بشارة في حديث صحافي انه فور تعرضها للحادث دخلت المستشفى لاجراء فحوصات وانها لم تتعرّض لأي أذى.
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