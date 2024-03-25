الممثل السوري الوسيم يتوعد بتدمير حياة ماغي بو غصن!

يُحقق مسلسل "ع امل" نجاحا كبيرا خلال عرضة في شهر رمضان المبارك، تتواصل تطورات الأحداث بحسب ما كشفته الحلقة الـ 15، والتي شهدت في بدايتها تحضير ترتيبات الزواج بين "يسار" شخصية الممثلة ماغي بوغصن، و"نبال" شخصية الممثل مهيار خضور.



ورغم بداية التحضير للزواج إلا أن "يسار" ظهرت بحالة تردد من الارتباط بـ"نبال"، كون قلبها ما زال معلقًا بـ"جلال" شخصية بديع أبو شقرا.



وعلى إثر ذلك، طلبت "يسار" الفرصة الأخيرة قبل البت بقرار زواجها من "نبال"، لكن الأخير رفض طلبها، ففاجأت الجمهور بإعلان زواجها عبر برنامجها التلفزيوني أمام المشاهدين من "نبال"، فاستشاط "جلال" غضبًا وقام بتكسير شاشة التلفاز.

كما دخلت شخصية جديدة تدعى "مها" التي تمثل دورها ديمة الجندي في نهاية الحلقة، لتكشف قليلاً عن الغموض الذي يحيط بـ"نبال"، وقالت له بأنها فوجئت من زواجه من المرأة التي دمرت حياته، ليرد عليها "نبال" "والله لأخليها تتمنى الموت".



وفي أجواء الضيعة، قام سيف شخصية عمار شلق، بمحاسبة والدته التي كسرت كلامه وذهبت إلى بيروت من غير علمه، الأمر الذي كان سبباً في إصابتها بجلطة قلبية.



وكشفت نهاية الحلقة، حديث "تينا" شخصية رنين مطر بأن والدتها في السجن لأسباب غامضة.(فوشيا)



