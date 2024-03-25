Advertisement

فنون ومشاهير

بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)

Lebanon 24
25-03-2024 | 03:48
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الفنانة نجور كرم مقطع فيديو تحدثت فيه عن تفاصيل حياتها الخاصة.

وشاركت نجوى، كواليس تجهيزها لإحدى حفلاتها في قطر، بمقطع فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على "اليوتيوب"، قائلة إنها لن تتحدث كثيرًا وستترك الأسئلة لجمهورها.
Advertisement

وأضافت أنها تفضل اللون الأبيض في لبسها سواء بالمسرح أو خارجه، وأن أكثر أغنية كررتها على المسرح هي "شمس الأغنية" وأغنية "أنا ما فيي"، بينما الأغنية التي لم تؤدها منذ مدة طويلة هي "راجع تسأل ع مين؟".
وبينت نجوى أنها تفضل غناء "خليني شوفك بالليل" على خشبة المسرح، حيث يكون تفاعل الجمهور بشكل كبير، رافضة الكشف عن اسم ألبومها الجديد أو أغنية منه.

وأثارت النجمة اللبنانية حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تغيّر شكلها وملامحها بدرجة كبيرة، كما بدت في مقطع الفيديو بمظهر أصغر سنًا، ما جعل بعض الجمهور يتساءل عما إذا كانت قد خضعت لعمليات تجميل مؤخرًا.

ولفتت ملامح نجوى الانتباه حيث ظهرت شابة، كما علق مغردون حول بشرة الفنانة المشدودة والعينين الأكثر اتساعًا، وبدت تقاسيم الوجه أكثر تحديدًا؛ ما جعل بعض المعلقين يتكهنون بأنها ربما خضعت لعمليات تجميل في الوجه.

وتداول مغردون عبر منصة "إكس" صورا ومقاطع فيديو تظهر الاختلاف في شكل الفنانة نجوى كرم، وأبدى آخرون إعجابهم بروح الفنانة والفيديو الذي قدمته لجمهورها، وتفاعلها معهم بشكل عفوي وبسيط.(فوشيا)

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2024-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:41 | 2024-03-25
04:36 | 2024-03-25
03:16 | 2024-03-25
03:05 | 2024-03-25
02:19 | 2024-03-25
01:44 | 2024-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24