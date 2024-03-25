بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)

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نشرت الفنانة نجور كرم مقطع فيديو تحدثت فيه عن تفاصيل حياتها الخاصة.وشاركت نجوى، كواليس تجهيزها لإحدى حفلاتها في قطر، بمقطع فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على "اليوتيوب"، قائلة إنها لن تتحدث كثيرًا وستترك الأسئلة لجمهورها.وأضافت أنها تفضل اللون الأبيض في لبسها سواء بالمسرح أو خارجه، وأن أكثر أغنية كررتها على المسرح هي "شمس الأغنية" وأغنية "أنا ما فيي"، بينما الأغنية التي لم تؤدها منذ مدة طويلة هي "راجع تسأل ع مين؟".وبينت نجوى أنها تفضل غناء "خليني شوفك بالليل" على خشبة المسرح، حيث يكون تفاعل الجمهور بشكل كبير، رافضة الكشف عن اسم ألبومها الجديد أو أغنية منه.وأثارت النجمة اللبنانية حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تغيّر شكلها وملامحها بدرجة كبيرة، كما بدت في مقطع الفيديو بمظهر أصغر سنًا، ما جعل بعض الجمهور يتساءل عما إذا كانت قد خضعت لعمليات تجميل مؤخرًا.ولفتت ملامح نجوى الانتباه حيث ظهرت شابة، كما علق مغردون حول بشرة الفنانة المشدودة والعينين الأكثر اتساعًا، وبدت تقاسيم الوجه أكثر تحديدًا؛ ما جعل بعض المعلقين يتكهنون بأنها ربما خضعت لعمليات تجميل في الوجه.وتداول مغردون عبر منصة "إكس" صورا ومقاطع فيديو تظهر الاختلاف في شكل الفنانة نجوى كرم، وأبدى آخرون إعجابهم بروح الفنانة والفيديو الذي قدمته لجمهورها، وتفاعلها معهم بشكل عفوي وبسيط.(فوشيا)