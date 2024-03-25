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فنون ومشاهير

حامل بمولودها الأول.. أنباء عن دخول فنانة شهيرة المستشفى في أميركا (صورة)

Lebanon 24
25-03-2024 | 04:41
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انتشر خبر عبر صفحات على السوشيال ميديا عن دخول الفنانة العراقية رحمة رياض إلى المستشفى لاستقبال مولودها الأول، وهذا ما نفاه زوجها الفنان ألكسندر علوم بشكل كامل.
 
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واكد ان لا صحة للأخبار المتداولة حول دخول  رحمة إمستشفى خاص للولادة في أميركا لوضع طفلها، مؤكدا أن رحمة ليست متواجدة في أميركا من الأساس ولم يتم تحديد موعد ولادتها حتى اللحظة.

وأوضح علوم في حديث لبرنامج ET بالعربي أن المعلومات المتداولة حول دخول زوجته غرفة العمليات من أجل الولادة غير صحيحة، وأنهم لا يزالوا ينتظرون تحديد الموعد ولا أحد يعلم حالياً متى يكون، مؤكداً أنهم سوف يعلنون عن استقبالهما لطفلهما في وقته.

كما أكد أنهم حالياً متواجدين في تركيا وليس في أميركا، كما ينتشر على السوشيال ميديا. (لها)
 

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