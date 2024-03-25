خضع لعمليّة عاجلة... إصابة فنان بأزمة قلبيّة وهذا ما كشفته خطيبته عن وضعه الصحيّ

وجّهت الفنانة مي فاروق عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رسالة رومانسية الى خطيبها الفنان محمد العمروسي بعد إصابته بأزمة قلبية خضع على أثرها لجراحة عاجلة.



وطمأنت مي جمهورها على الحالة الصحية لخطيبها حيث نشرت صورة تجمعها به، وعلّقت عليها قائلةً: "الحمد لله اللي لطف ودبّر وقدّر، ألف حمد وشكر لله ربنا بيحبك حب كبير يا حبيبي، تجربة صعبة عليا وخضة شديدة، لكن لطف الله دائماً سابق حمد لله على سلامتك، يا رب ما أشوفش فيك أي شر، ويبعد عنك كل سوء وكل عين وكل حقد". وأضافت: أزمة وعدّت يا حبيبي، ونرجع أحسن وأقوى، ربنا يخليك ليا وما تشوف أي مكروه، ربنا فعلاً قبل ما يبلي بيدبّر". (لها)

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