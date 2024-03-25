من داخل السجن.. دنيا بطمة تطلق أغنية جديدة!

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طرحت الفنانة المغربية دنيا بطمة أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم، رغم تواجدها خلف القضبان على خلفية قضية حساب "حمزة مون بيبي".ونشر المسؤولون عن حساب دنيا عبر منصة "إنستغرام" مقطعا من أغنيتها التي تحمل عنوان "تفكرت لميمة"، التي طرحت يوم أمس الأحد.وأرفق المنشور بتعليق: "صباح الخير أغنية الفنانة دنيا بطمة (تفكرت ميمتي) الآن على اليوتيوب بقناة شركة إنتاج فيلم "البوز".وتابع: "حسبي الله ونعم الوكيل فلّي كان سبب في فراقك على ميمتك وعلى بنياتك لي محتاجين ليك ويا رب تخلي ليكم أمهاتكم وترحم الي ماتو يا رب".