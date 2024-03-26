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فنون ومشاهير

نجم شهير تعرّض لأزمة صحية.. خضع لجراحة في القلب (صورة)

Lebanon 24
26-03-2024 | 04:39
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تعرّض النجم العالمي أرنولد شوارزنيغر لأزمة صحية خضع على اثرها لعمليّة تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب، وذلك بعد مرور عام على خضوعه لجراحة في صمّام القلب.

وعلّق شوارزنيغر على الأمر بطريقة كوميدية قائلاً: "أصبح جزء مني آلياً تماماً مثل شخصيتي في فيلم Terminator"، موضحاً أنّه سيضطرّ إلى أخذ استراحة من صالة الرياضة.
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وأضاف أرنولد: "خضعت لجراحة يوم الاثنين الماضي، لأصبح أشبه بالآلة، وضعوا لي جهازاً لتنظيم ضربات القلب، ولكنّني تلقيت رسائل عديدة ممن يعانون مثل حالتي، وأخبروني أنّ الحديث عن العمليات التي أجريتها لاستبدال الصمّام قد منحهم الشجاعة والأمل وساعدهم على تقبّل الأمر".

وشدّد أرنولد شوارزنيغر على ضرورة مشاركة جمهوره تفاصيل حالته الطبية لأن عدم التكتّم والشفافية يساعدان الناس ويؤثران إيجاباً فيهم، حيث قال: "كان بإمكاني إبقاء الأمر سرّاً. لكنني أعلم أنّ لدينا أكثر من 750,000 مشترك الآن، والكثير منكم على الأرجح يواجهون التحدّيات الصحّية. أريدكم أن تعرفوا أنّكم لستم وحدكم". وأضاف: "لن يمكنني القيام بتدريباتي الشاقّة في الصالة الرياضيّة لفترة من الوقت، لكنّني سأكون جاهزاً تماماً لبرنامج "فوبار" الشهر المقبل". (لها)

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